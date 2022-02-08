Британська компанія Revolut стала першим резидентом Дія.City, а також планує відкрити понад 100 технічних вакансій в Україні у 2022 році.

Про це заявив операційний менеджер Revolut Дмитро Стрельчук в рамках Дія. Саміт.

– Ми хочемо інвестувати в Україну. Ми хочемо створювати робочі місця тут. Тому я радий оголосити, що Revolut стає першим резидентом Дія.City в Україні сьогодні. Також ми відкриваємо понад 100 вакансій для технічних фахівців, – заявив Стрельчук.

Він додав, що компанія розробляє механізм, в рамках якого найкращі українські співробітники компанії зможуть отримати акції Revolut.

Що відомо про компанію Revolut

Revolut – фінтех-компанія, яка була заснована у Лондоні (Велика Британія) у 2015 році. Заснували її Микола Сторонський та Влад Яценко. На сьогодні вартість компанії оцінюється в $33 млрд. Для Британії Revolut став найдорожчим старопом.

Продуктом Revolut користується 16 млн користувачів у 36 країнах. Завдяки йому можна робити безкоштовні грошові перекази між різними країнами, робити аналітику видатків, інвестувати в акції громадських компаній.

У вересні 2021 року Revolut зареєструвала офіційну юридичну особу в Україні (так звану дочірню компанію). Вона називається ТОВ Револют Технолоджіс Юкрейн, її бенефіціаром вказаний Revolut Ltd. Керівник – Владислав Яценко.