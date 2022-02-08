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Крупнейший стартап Британии Revolut стал первым резидентом Дія. City: что известно

8 февраля 2022, 17:40
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Крупнейший стартап Британии Revolut стал первым резидентом Дія. City: что известно
Источник: Depositphotos

Британская компания Revolut стала первым резидентом Дія.City, а также планирует открыть более 100 технических вакансий в Украине в 2022 году.

Об этом заявил операционный менеджер Revolut Дмитрий Стрельчук в рамках Дія. Саммит.

— Мы хотим инвестировать в Украину. Мы хотим создать рабочие места здесь. Поэтому я рад объявить, что Revolut становится первым резидентом Дія. City в Украине сегодня. Также мы открываем более 100 вакансий для технических специалистов, – заявил Стрельчук.

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Он добавил, что компания разрабатывает механизм, в рамках которого лучшие украинские сотрудники компании смогут получить акции Revolut.

Что известно о компании Revolut

Revolut – финтех-компания, которая была основана в Лондоне (Великобритания) в 2015 году. Основали ее Николай Сторонский и Влад Яценко. На сегодняшний день стоимость компании оценивается в $33 млрд. Для Британии Revolut стал самым дорогим стартапом.

Продуктом Revolut пользуется 16 млн пользователей в 36 странах. Благодаря ему можно делать бесплатные денежные переводы между разными странами, делать аналитику расходов, инвестировать в акции публичных компаний.

В сентябре 2021 года Revolut зарегистрировала официальное юридическое лицо в Украине (так называемую дочернюю  компанию). Она называется ООО Револют Технолоджис Юкрейн, ее бенефициаром указанный Revolut Ltd. Руководитель – Владислав Яценко.

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