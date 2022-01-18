Компания Microsoft хочет приобрести разработчика игр Activision Blizzard за $68,7 млрд. Если сделка состоится, то она станет самой крупной за всю 46-летнюю историю создателя Windows.

Microsoft предложила Activision уникальные условия — компания хочет заплатить $68,7 млрд при капитализации Activision в $48 млрд.

Впервые слухи о возможном поглощении Activision Blizzard появились на фоне скандала вокруг компании — в июле 2021 года корпорацию обвинили в пропаганде культуры постоянных сексуальных домогательств, и даже подали в суд. Сотрудники начали массово сообщать об инцидентах на рабочем месте, и сейчас внутри компании активно ведутся расследования с увольнениями.

До вступления сделки в силу компании будут работать независимо друг от друга, но уже после слияния Activision будут работать под руководством главы Microsoft Gaming Фила Спенсера.

Сейчас процесс соглашения находится на стадии проверки регуляторами — они должны разрешить слияние, если оно не будет создавать монополию на рынке IT-компаний и видеоигр.

Известно, что глава Blizzard Бобби Котик сохранит свой пост, как минимум до конца сделки. Раньше его обвиняли в оскорбительном поведении по отношению к сотрудникам компании — более 1 500 подчиненных подписали петицию об его увольнении с поста генерального директора.