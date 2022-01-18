Великий виробник ігор Activision Blizzard звільнив понад 35 співробітників через скандал із сексуальними домаганнями всередині компанії. За більш ніж пів року творець World of Warcraft та Call of Duty зібрав близько 700 скарг від своїх підлеглих, які повідомляли про неналежну поведінку деяких колег.

Представник Activision Blizzard Хелайн Класкі додала, що 44 співробітники отримали догану через отримані скарги.

Раніше компанія планувала опублікувати підсумки розслідування щодо домагання всередині корпорації, але генеральний директор Боббі Котик відмовився від ідеї, заявивши, що це погіршить проблеми Activision Blizzard.

– В Activision Blizzard наша команда невпинно працює над тим, щоб кожен співробітник відчував себе в безпеці, на рівних, почутий і наділений повноваженнями, – заявив представник Activision Blizzard Річ Джордж.

Він додав, що з липня компанія завершила перевірку понад 90% звітів працівників.

Нагадаємо, що скандал навколо Activision Blizzard виник ще у липні минулого року, коли Департамент справедливого працевлаштування та житлового будівництва Каліфорнії (DFEH) подав до суду на компанію за пропаганду культури постійних сексуальних домагань. Співробітники розповіли про свої історії, а також звинуватили керівництво у бездіяльності.

Голову компанії Боббі Котика також особисто звинуватили в образливій поведінці у листопаді – понад 1 500 співробітників підписали петицію про звільнення чоловіка з посади генерального директора, а він лише сказав, що розгляне можливість піти у відставку, якщо токсичну робочу культуру компанії не вдасться виправити швидко.