Ракета компании SpaceX Starship взорвалась спустя три минуты после запуска. 20 апреля состоялся ее повторный запуск в 16:30 по киевскому времени. Сперва корабль успешно стартовал с космодрома Бока-Чика в Техасе, однако потом что-то пошло не так.

Спустя три минуты после запуска и достижения высоты в 38 километров произошла нештатная ситуация. У космического корабля возникли проблемы с отделением первой ступени. Борт вошел в неконтролируемое вращение и взорвался.

В SpaceX сообщили, что продолжат работу над Starship, а также изучат все проблемы.

— Команды продолжат анализировать данные и работу перед следующим летным испытанием. Успех в таких испытаниях зависит от того, чему мы учимся, и сегодняшний случай поможет нам повысить надежность Starship, поскольку SpaceX стремится сделать жизнь на планете многопланетной, — написали в Twitter SpaceX.

Ранее первый полет корабля Starship отменили. Он должен был состояться 17 апреля, однако как сообщил глава SpaceX Илон Маск, ракету не удалось запустить из-за неполадок с клапаном — он замерз.

Потому было принято решение перенести запуск на 20 апреля, который по итогу тоже оказался неудачным.