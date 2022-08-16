Американська корпорація Microsoft виявила націлену на країни НАТО російську кіберзагрозу.

Компанія оприлюднила розслідування, в якому йдеться про вкрай стійкий суб’єкт загрози під назвою Seaborgium. У Microsoft стверджують, що він створений в Росії та більшою мірою спрямований на людей та організації з країн НАТО.

– З початку 2022 року Microsoft досліджувала кампанії Seaborgium, націлені на більше ніж 30 організацій та особисті облікові записи людей, переважно в країнах НАТО, особливо США, Велику Британію, Балтію, держави Північної та Східної Європи, – йдеться в документі.

Кібератаки Seaborgium містять фішингові операції, крадіжку облікових даних та інформації, злом та публікацію даних для формування інформаційної картини в певних країнах.

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Найчастіше атаки націлені на недержавні організації, консалтингові компанії у сфері оборони та вивчення розвідданих, міжурядові структури, експертні центри і організації вищої освіти.

Кібератаку було спрямовано й на Україну за місяць до повномасштабного вторгнення, однак у корпорації вважають, що Київ не є ключовою метою.

У квітні ми писали, що російські хакери провели 240 атак проти України. Щонайменше в атаках брало участь шість хакерських угруповань, пов’язаних із Кремлем.