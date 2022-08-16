Американская корпорация Microsoft обнаружила нацеленную на страны НАТО российскую киберугрозу.

Компания обнародовала расследование, в котором говорится о крайне устойчивом субъекте угрозы с названием Seaborgium. В Microsoft утверждают, что он создан в России и в большей степени направлен на людей и организации из стран НАТО.

— С начала 2022 года Microsoft исследовала кампании Seaborgium, нацеленные на более чем 30 организаций и личные аккаунты людей, преимущественно в странах НАТО, в особенности США, Великобритании, Балтии, государствах Северной и Восточной Европы, — говорится в документе.

Кибератаки Seaborgium содержат фишинговые операции, воровство учетных данных и информации, взлом и публикацию данных для формирования информационной картины в определенных странах.

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Чаще атаки нацелены на негосударственные организации, консалтинговые компании в области обороны и изучения разведданных, межправительственные структуры, экспертные центры и организации высшего образования.

Кибератака были направлены и на Украину за месяц до полномасштабного вторжения, однако в корпорации считают, что Киев не является ключевой целью.

В апреле мы писали, что российские хакеры провели 240 атак против Украины. По меньшей мере, в атаках участвовало шесть хакерских группировок, связанных с Кремлем.