Колишні керівники Apple показали портативний розумний помічник Humane, який поєднує в собі проєктор і технології штучного інтелекту. На публіці його продемонструвала супермодель Наомі Кемпбелл, а повноцінна презентація відбудеться 9 листопада.

У технологічному сенсі це квадратний пристрій, який кріпиться на верхній одяг на рівні грудей. Він працює на процесорі Qualcomm Snapdragon і має мініпроєктор, який замінює екран і відображає важливу інформацію.

Штучний інтелект відповідає за оптичний аналіз побаченого. Утім, стартап Humane гарантує конфіденційність без прослуховування.

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Уперше новинку показали на конференції Ted Talk – тоді співзасновник стартапу Імран Чаудрі розкрив основні функції. Відомо, що Імран раніше працював над інтерфейсом для iPhone.

За допомогою Humane можна приймати дзвінки, перекладати мову з англійської на французьку і відтворювати слова голосом власника. Девайс також коротко озвучує ключові останні новини.

Щоправда, щодо роботи Humane виникає багато запитань – наприклад, як він підключається до мережі. Відомо, що гаджет не працює в парі зі смартфоном.

Нагадаємо, що раніше вже було розкрито ключові особливості Humane. Наприклад, щоб запустити гаджет, необхідно постукати і почати віддавати голосові команди. Також є підтримка жестів, якщо голосове керування неможливе.

Фото: TED