Бывшие руководители Apple показали портативный умный помощник Humane, который совмещает в себе проектор и технологии искусственного интеллекта. На публике его продемонстрировала супермодель Наоми Кэмпбелл, а полноценная презентация состоится 9 ноября.

В технологическом плане это квадратное устройство, которое крепится на верхнюю одежду на уровне груди. Оно работает на процессоре Qualcomm Snapdragon и имеет мини-проектор, который заменяет экран и отображает важную информацию.

Искусственный интеллект отвечает за оптический анализ увиденного. Впрочем, стартап Humane гарантирует конфиденциальность без прослушки.

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Впервые новинку показали на конференции Ted Talk — тогда соучредитель стартапа Имран Чаудри раскрыл основные функции. Известно, что Имран ранее работал над интерфейсом для iPhone.

С помощью Humane можно принимать звонки, переводить речь с английского на французский и воспроизводить слова голосом владельца. Девайс также вкратце озвучивает ключевые последние новости.

Правда, касательно работы Humane возникает много вопросов — к примеру, как он подключается к сети. Известно, что гаджет не работает в паре со смартфоном.

Напомним, что ранее уже были раскрыты ключевые особенности Humane. К примеру, чтобы запустить гаджет, необходимо постучать и начать отдавать голосовые команды. Также есть поддержка жестов, если голосовое управление невозможно.

Фото: TED