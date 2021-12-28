Жителі Землі мають нагоду стати свідками параду планет, коли буде видно шість планет Сонячної системи.

Юпітер, Сатурн і Венеру буде видно протягом грудня, а наступного тижня до них приєднаються Меркурій, Нептун та Уран.

Найкраща нагода побачити всі шість планет за один вечір буде з 28 грудня по 3 січня, приблизно через півгодини після заходу сонця.

Як повідомляє BBC Sky at Night Magazine, планетарний парад пропонує “велику астрономічну подію” як для астрономів-любителів, так і для досвідчених.

Небесне світлове шоу буде видно в бінокль або невеликий телескоп, а багато планет можна буде побачити неозброєним оком.

— Це буде велика астрономічна подія для початківців, для юних астрономів і дітей. Оскільки ці події відбуваються близько до заходу сонця, варто пам’ятати, що потрібно почекати, поки Сонце повністю зайде, перш ніж спостерігати, – йдеться у виданні.

Для недосвідчених любителів космосу нагадують, що якщо “ловити сонце неозброєним оком або в бінокль чи телескоп, можна серйозно пошкодити зір”.

Щоб самостійно побачити парад планет, треба вийти на вулицю через 30 хвилин після заходу сонця й подивитися на південний захід.

Венера, Сатурн і Юпітер вишикуться в сутінковому небі на північ від Стрільця і ​​на південь від сузір’їв Водолія.

Венера буде найяскравішою, найнижчою планетою, а Юпітер – другою за яскравістю, але найвищою. Сатурн, посередині, буде трохи темніший.

28 грудня з’явиться додаткова трійка планет. Меркурій лежатиме ближче до Венери над плоским південно-західним горизонтом приблизно через 40 хвилин після заходу сонця.

Однак, щоб побачити Меркурій, знадобиться низький рівний горизонт і, ймовірно, бінокль. Нептун і Уран з’являться трохи пізніше, коли настане справжня темрява. Щоб їх помітити, треба подивитися на південь від сузір’я Овна і на північ від Стрільця.

Якщо у вас виникнуть проблеми з їхнім виявленням, ви можете використовувати додаток для смартфона, щоб знайти сузір’я та планети на нічному небі. Найпопулярніші програми для спостереження за зірками для Android та iPhone такі: SkyView Lite, Star Tracker та Star Walk 2.