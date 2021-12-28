Жители Земли могут стать свидетелями парада планет, когда будет видно шесть планет Солнечной системы.

Юпитер, Сатурн и Венера будут видны в течение декабря, а на следующей неделе к ним присоединятся Меркурий, Нептун и Уран.

Лучшая возможность увидеть все шесть планет за один вечер будет с 28 декабря по 3 января, примерно через полчаса после заката.

Как сообщает BBC Sky at Night Magazine, планетарный парад являет собой “огромное астрономическое событие” как для астрономов-любителей, так и для опытных.

Небесное световое шоу будет видно в бинокль или небольшой телескоп, а многие планеты можно будет увидеть невооруженным глазом.

— Это будет большое астрономическое событие для начинающих, юных астрономов и детей. Поскольку эти события происходят близко к закату, следует помнить, что нужно подождать, пока Солнце полностью зайдет, прежде чем наблюдать, — говорится в издании.

Для неопытных любителей космоса напоминают, что если “ловить солнце невооруженным глазом или в бинокль или в телескоп можно серьезно повредить зрение”.

Чтобы самостоятельно увидеть парад планет, нужно выйти на улицу через 30 минут после заката и посмотреть на юго-запад.

Венера, Сатурн и Юпитер выстроятся в сумеречном небе к северу от Стрельца и к югу от созвездий Водолея.

Венера будет самой яркой, самой низкой планетой, а Юпитер – второй по яркости, но самой высокой. Сатурн, посредине, будет немного темнее.

28 декабря появится дополнительная тройка планет. Меркурий будет лежать ближе к Венере над плоским юго-западным горизонтом примерно через 40 минут после заката.

Однако, чтобы увидеть Меркурию понадобится низкий ровный горизонт и, вероятно, бинокль. Нептун и Уран появятся чуть позже, когда наступит настоящая тьма. Чтобы их заметить, нужно посмотреть к югу от созвездия Овна и к северу от Стрельца.

Если у вас возникнут проблемы с обнаружением, вы можете использовать приложение для смартфона, чтобы найти созвездия и планеты на ночном небе. Самые популярные приложения для наблюдения за звездами для Android и iPhone такие SkyView Lite, Star Tracker и Star Walk 2.