Міжнародна команда вчених наблизилась на крок до виявлення позаземного життя. Як виявилося, океан на супутнику Сатурна може бути багатий на розчинений фосфор, який необхідний для існування живих організмів.

За словами китайського інформаційного агентства Сіньхуа, відкриття заповнює прогалину у вивченні придатності для життя супутника Енцелада. Океан на космічному тілі може включати живі організми, ґрунтуючись на складі рідини.

І хоча наявність фосфору ще не підтвердилося, вчені активно досліджують поверхню супутника за допомогою апарату Cassini. Заяви про його можливу наявність підтверджує геохімічне моделювання.

Зараз дивляться

Раніше експерти вважали, що Енцелад не може бути придатним для життя через відсутність фосфору. Цей хімічний елемент необхідний ДНК, кісток та інших важливих складових живих організмів.

Вчені вважають, що океан міг існувати всередині супутника від десятків мільйонів до мільярдів років.

Щоправда, зараз у NASA є й інші плани вивчення космосу – на початку жовтня космічні телескопи Hubble і Джейм Вебб показали дивовижні кадри пари галактик. Скупчення космічних тіл розташовані за 700 млн світлових років від Землі. Візуально може здатися, що обидві галактики взаємодіють один з одним, але це не так.