Космические телескопы Джеймс Уэбб и Хаббл запечатлели интригующую пару галактик.

Дуэт эллиптической и спиральной галактик известен как VV191 и расположен примерно в 700 млн световых лет от Земли.

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Каждый телескоп внес свое наблюдение на разных длинах волн света. Уэбб может обнаруживать невидимый человеческому глазу инфракрасный свет, а у Хаббла есть возможность наблюдать две галактики в видимом и ультрафиолетовом свете.

— Данные Уэбба в ближнем инфракрасном диапазоне также показывают нам более длинные, чрезвычайно запыленные спиральные рукава галактики гораздо более подробно, создавая впечатление, что рукава перекрываются с центральной выпуклостью ярко-белой эллиптической галактики слева, — отметил междисциплинарный ученый Уэбба Роджер Виндхорст.

Ученые выбрали галактическую пару из почти 2 тыс. кандидатов, выявленных гражданскими волонтерами Галактического зоопарка. Эти маленькие галактики, которые кажутся очень близкими друг к другу, на самом деле не взаимодействуют, но позволяют исследователям отслеживать и сравнивать галактическую пыль.