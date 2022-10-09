Международная команда ученых приблизились на шаг к обнаружению внеземной жизни. Как оказалось, океан на спутнике Сатурна может быть богат на растворенный фосфор, который нужен для существования живых организмов.

По словам китайского информационного агентства Синьхуа, открытие заполняет пробел в изучении пригодности для жизни спутника Энцелада. Океан на космическом теле может включать в себя живые организмы, основываясь на составе жидкости.

И хотя наличие фосфора еще не подтвердилось, ученые активно исследуют поверхность спутника с помощью аппарата Cassini. Заявления о его возможном наличии подтверждает геохимическое моделирование.

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Ранее эксперты считали, что Энцелад не может быть пригодным для жизни из-за отсутствия фосфора. Этот химический элемент необходим для ДНК, костей и других важных составляющих живых организмов.

Ученые считают, что океан мог существовать внутри спутника от десятков миллионов до миллиардов лет.

Правда, сейчас у NASA есть и другие планы по изучению космоса — в начале октября космические телескопы Hubble и Джейм Уэбб показали удивительные кадры пары галактик. Скопления космических тел расположены в 700 млн световых лет от Земли. Визуально может показаться, что обе галактики взаимодействуют друг с другом, но это не так.