Глава Мінцифри Михайло Федоров розповів, коли усвідомив початок війни, а також про найпотужнішу кібератаку на Україну.

– Вперше про початок війни я усвідомив ще на початку 2014 року. Якщо говорити про новий етап війни, то в кіберпросторі це помітили ще в січні. Листопад і грудень були потужними атаками, і вони дійшли до такого рівня, що я почав розбиратися з метою та структурами побудови в РФ у сферах кібербезпеки, – зізнався Федоров.

В інтерв’ю Маші Єфросиніній міністр заявив, що перед початком війни змінилися і типи кібератак.

– Насамперед вони відрізнялися комплексністю. Було помітно, що працює одразу кілька хакерських угруповань. Вони довго стежили за тим, як відбулася інформаційна інфраструктура в Україні. Ще одна відмінність – вони вели гібридну війну. Вони робили атаку, і коли не досягали цілей, говорили про успішність операцій та поширювали цю дезінформацію через Telegram-канали, – додав Михайло.

Глава Мінцифри додав, що найпотужніша атака була 23 лютого.

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– У ніч із 23 по 24 ми майже не спали – займалися обороною критичної інфраструктури. Ворог робив найпотужнішу атаку на портал Дія та банківські системи. Вони намагалися покласти все – уявіть паніку та хаос, якби не працювала інформаційна система, яка відповідає за виплату пенсій, чи заблоковано банківську систему. Люди просто не могли б скористатися грошима на картках. Дуже важливо, що ми відбили цю атаку, – запевняє Федоров.

В умовах війни в Україні продовжують цифровізувати послуги – на початку вересня у Дія з’явилося оновлення. Наразі українці можуть скористатися пенсійним посвідченням, а також видом на проживання для іноземців.