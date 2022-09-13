Глава Минцифры Михаил Федоров рассказал, когда осознал начало войны, а также об самой мощной кибератаке на Украину.

— Впервые о начале войны я осознал еще в начале 2014 года. Если говорить о новом этапе войны, то в киберпространстве это заметили еще январе. Ноябрь и декабрь были мощные атаки, и они дошли до такого уровня, что я начал разбираться в целях и структурах построения в РФ в сферах кибербезопасности, — признался Федоров.

Чиновник в интервью Ефросининой заявил, что перед началом войны изменились и типы кибератак.

— В первую очередь, они отличались комплексностью. Было заметно, что работает сразу несколько хакерских группировок. Они долго следили за тем, как столилась информационная инфраструктура в Украине. Еще одно отличие — они вели гибридную войну. Они делали атаку, и когда не достигали целей, говорили об успешности операций и распространяли эту дезинформацию через Telegram-каналы, — добавил Михаил.

Глава Минцифры добавил, что самая мощная атака была 23 февраля.

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— В ночь с 23 по 24 мы почти не спали — занимались обороной критической инфраструктуры. Враг делал самую мощную атаку на портал Дія, и банковские системы. Они пытались положить все — представьте панику и хаос, если бы не работала информационная система, отвечающая за выплату пенсий, или заблокирована банковская система. Люди просто не могли бы воспользоваться деньгами на карточках. Очень важно, что мы отразили эту атаку, — уверяет Федоров.

В условиях войны в Украине продолжают цифровизировать услуги — в начале сентября в Дія появилось обновление. Теперь украинцы могут воспользоваться пенсионным удостоверением, а также видом на жительства для иностранцев.