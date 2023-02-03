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Інтернет

Мрія знову злетить: український літак додадуть у гру Microsoft Flight Simulator

3 Лютого 2023, 16:17
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Самолет

У грі Microsoft Flight Simulator з’явиться легендарний український літак Мрія. Це рішення пов’язане з річницею знищеного літака, зруйнованого російськими окупантами 27 лютого.

Так, оновлення у популярній грі з’явиться до 27 числа. Про це повідомляється на Facebook-сторінці Антонов.

– Кожен користувач Microsoft Flight Simulator зможе відчути себе пілотом унікального літака Антонов, – повідомили у підприємстві. Ми звернулися до ДП Антонова з ініціативою відродити у цій грі Ан-225 у вигляді максимально наближеного до оригіналу. ДП Антонов, у свою чергу, активно включилося в процес реалізації цієї ідеї, – заявили представники Microsoft.

Зараз дивляться

Microsoft Flight Simulator – популярний симулятор польотів на справжніх літаках по всьому світу. Проєкт вийшов у серпні 2020 року, і високого цінується аматорами та професіоналами в усьому світі й досі.

Гру також оцінив і командир екіпажу Ан-225, шеф-пілот Дмитро Антонов – він оцінив якість проєкт, а також відзначив реалізм в управлінні українського літака у віртуальному середовищі.

Окрім кооперації з Україною для впровадження легендарного літака, Microsoft планує купити Netflix. Стрімінгова платформа дуже популярна у всьому світі, і корпорація хоче поглинути її. За прогнозами експертів, це може статися у 2023 році, але подробиці угоди досі не розкрито.

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Microsoft АН Мрія Літаки
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