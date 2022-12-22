Компанія Microsoft оштрафована на €60 млн за нав’язування користувачам рекламних файлів cookie. До такого рішення прийшла служба з нагляду за конфіденційністю Франції.

Це один із найбільших штрафів для технологічних компаній у 2022 році. За заявою французьких експертів, все через файли cookie – від них досить складно відмовитися під час використання пошуковою системою Bing.

– Коли користувач відвідував сайти, файли cookie розміщувалися на їхніх притроях без згоди, при цьому ці файли cookie використовувалися, у тому числі, з рекламною метою, – повідомляє французькі регулятор.

Також Microsoft нібито ускладнила відмову від цих файлів – домогтися заборони набагато складніше, ніж погодитись з умовами.

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Що стосується розміру штрафу €60 млн, то він залежав від величезного прибутку з боку Microsoft з реклами, яку показували користувачами завдяки файлам cookie.

Регулятор дав Microsoft три місяці на розв’язання проблеми – інакше доведеться платити по €60 тис. на день.

Перевірки у Франції торкнуться не лише американської корпорації. Ще у 2021 році служба оштрафувала Google та Facebook на 150 млн та 60 млн відповідно за аналогічні проблеми.

Втім, у 2023 році Microsoft може придбати Netflix – невеликі штрафи не зможуть налякати корпорацію із мільярдним заробітком. Що стосується стрімінгової платформи, то всі шанси поглинання – у Netflix і Microsoft дуже багато спільного, а їх керівники поділяють однакове бачення розвитку.