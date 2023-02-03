В игре от Microsoft Flight Simulator появится легендарный украинский самолет Мрія. Это решение связано с годовщиной уничтоженного самолета, который был разрушен российскими оккупантами 27 февраля.

Так, обновление в популярной игре появится до 27 числа. Об этом сообщается на Facebook-странице Антонов.

— Каждый пользователь Microsoft Flight Simulator сможет почувствовать себя пилотом уникального самолета Антонов, – сообщили в предприятии. Мы обратились к ГП Антонов с инициативой возродить в этой игре Ан-225 в виде максимально приближенном к оригиналу. ГП Антонов в свою очередь активно включилось в процесс реализации этой идеи, — заявили представители Microsoft.

Сейчас смотрят Microsoft Flight Simulator — популярный симулятор полетов на настоящих самолетах по всему миру. Проект вышел в августе 2020 года, и высокого ценится любителями и профессионалами во всем мире и по сей день. Игру также оценил и командир экипажа Ан-225, шеф-пилот Дмитрий Антонов — он оценил качество проекта, а также отметил реализм в управлении украинского самолета в виртуальной среде. Помимо кооперации с Украиной для внедрения легендарного самолета, Microsoft планирует купить Netflix. Стриминговая платформа очень популярная во всем мире, и корпорация хочет поглотить ее. По прогнозам экспертов, это может случиться в 2023 году, но подробности сделки до сих пор не раскрыты. Читайте также: Франция оштрафовала Microsoft на €60 млн: дали три месяца исправить ошибки

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