Віртуальний Monobank зазнав потужної DDoS-атаки.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив співзасновник сервісу Олег Гороховський.

– Найпотужніша DDoS-атака. Пройшли, піднімаємося. Зараз уже все штатно, – написав він.

Гороховський не розкрив подробиць хакерської атаки, проте зазначив, що зараз Monobank працює у звичайному режимі. А перед цим клієнти сервісу скаржились на проблеми із роботою додатка.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що кілька днів тому Monobank відмовився від російської мови. Найближчим часом із сервісу зникне підтримка мови окупанта.

За словами Гороховського, все життя він розмовляв російською, проте зараз ця мова асоціюється з тими, хто вбиває, ґвалтує та грабує.