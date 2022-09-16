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Monobank подвергся мощной DDoS-атаке — Гороховский

16 сентября 2022, 21:49
Валентина Чорна редактор ленты
Monobank подвергся мощной DDoS-атаке — Гороховский
Источник: Pixabay

Виртуальный Monobank подвергся мощной DDoS-атаке.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил соучредитель сервиса  Олег Гороховский.

— Самая мощная DDoS-атака. Прошли, поднимаемся. Сейчас уже все штатно, – написал он.

Гороховский не раскрыл подробности хакерской атаки, однако отметил, что сейчас Monobank работает в обычном режиме. Перед этим клиенты сервиса жаловались на проблемы с работой приложения.

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Напомним, что несколько дней назад Monobank отказался от русского языка. В ближайшее время из сервиса исчезнет поддержка языка оккупанта.

По словам Гороховского, всю жизнь он говорил по-русски, однако сейчас этот язык ассоциируется с теми, кто убивает, насилует и грабит.

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Теги
Кібератака монобанк Хакерские атаки
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