Виртуальный Monobank подвергся мощной DDoS-атаке.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил соучредитель сервиса Олег Гороховский.

— Самая мощная DDoS-атака. Прошли, поднимаемся. Сейчас уже все штатно, – написал он.

Гороховский не раскрыл подробности хакерской атаки, однако отметил, что сейчас Monobank работает в обычном режиме. Перед этим клиенты сервиса жаловались на проблемы с работой приложения.

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Напомним, что несколько дней назад Monobank отказался от русского языка. В ближайшее время из сервиса исчезнет поддержка языка оккупанта.

По словам Гороховского, всю жизнь он говорил по-русски, однако сейчас этот язык ассоциируется с теми, кто убивает, насилует и грабит.