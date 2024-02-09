Американська корпорація Apple цього тижня офіційно випустила програми Apple TV, Apple Music і Apple Devices для Windows. Вони мають замінити основні функції iTunes.

Apple випустила програми для ПК на Windows

Тепер замість iTunes на Windows користувачі можуть використовувати програми компанії Apple, розроблені спеціально для прослуховування музики, перегляду контенту і керування пристроями Apple.

Застосунок iTunes на Windows буде необхідний лише для доступу до аудіокниг і подкастів.

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Програма Apple Music надасть доступ до бібліотеки iTunes і дозволить купувати пісні та музичні альбоми.

Apple TV дозволить дивитися фільми та серіали з бібліотеки iTunes, а також підключатися до потокової служби підписки. А завдяки Apple Devices користувачі зможуть створювати резервні копії, відновлювати iPhone і iPad, а також синхронізувати вміст на своїх пристроях.

Нові програми Apple для Windows доступні лише на традиційних ПК на базі x86 під керуванням Windows 10 або Windows 11.