Компанію OpenAI звинуватили в незаконному використанні контенту для навчання сервісу із ШІ Sora. Для програми використовували мільйони годин відео з YouTube.

На OpenAI подали до суду за використання відео для ШІ

Так, до суду подало видання The New York Times – за їхньою заявою, OpenAI взяло їхній контент, захищений авторськими правами.

Як відомо, Sora здатна створювати короткі ролики, ґрунтуючись на текстовому описі. Однак для якісної роботи потрібно навчити модель робити контент. Через це виникло питання, на чому саме Sora навчається.

Зараз дивляться

В одному з інтерв’ю технічного директора OpenAI Міру Мураті запитали, чи використовують вони ролики з YouTube для навчання сервісу. На це Міра заявила, що не впевнена в цьому. Наразі директорка компанії відмовляється коментувати інцидент із судом.

Генеральний директор Google Сундар Пічаї зазначив, що розбиратиметься в ситуації, якщо звинувачення виявляться правдою.

Нагадаємо, що ці компанії – одні з головних конкурентів на ринку продукції із ШІ. Наприклад, Google представила сервіс Veo для створення роликів із текстових вказівок. Його функціонал аналогічний проєкту Sora від OpenAI. На презентації I/O Google також показала оновлений чат-бот Gemini, який тепер вміє аналізувати дані під час розмови.