Microsoft заявила об отражении кибератаки российских хакеров на Украину. Американская компания успешно защитила наши сервисы от злоумышленников, работающих на ГРУ.

Речь идет о группировке Strontium, которая целилась на украинские организации и СМИ. Так, 6 апреля компания Microsoft получила доступ к интернет-доменам, которые хакеры использовали для атаки. Ресурсы серверов перенаправили, смягчив их воздействие.

Атаки также проводились и на аналитические центру в США и ЕС. Предварительно, злоумышленники хотели украсть персональные данные для помощи в широкомасштабном вторжении России в Украину с 24 февраля.

— Мы уведомили правительство Украины об обнаруженной нами атаку и принятых нами мерах. Действия Strontium — лишь малая часть активности, которую мы наблюдаем в Украине. Наша компания круглосуточно помогает защищать государственные учреждения Украины еще с начала войны, — заявили в Microsoft.

Напомним, что нашей стране активно помогает и компания Google, которая предоставила дополнительную защиту в сфере кибербезопасности. Речь идет об использовании технологии Project Shield, которая поглощает DDos-атаки на более чем 150 сайтов Украины, сохраняя стабильность работы сервисов.