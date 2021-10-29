Microsoft стала найдорожчою компанією у світі. Корпорація випередила навіть Apple – все завдяки фінансовому звіту виробника iPhone.

Капіталізація Microsoft сягає $2,47 трлн. Для порівняння, Apple має у своєму розпорядженні лише $2,42 трлн.

У четвер компанія Apple заявила про низький виторг через проблеми з постачанням. Генеральний директор Тім Кук заявив, що дефіцит компонентів коштував корпорації $6 млрд.

І хоча продаж iPhone у компанії зріс на 47% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, аналітики прогнозували збільшений виторг. Через старт початку продажів iPhone 13 цієї осені, прибуток з нових смартфонів майже не вплинув на звіт.

У Microsoft квартальний виторг перевершив прогнози. За даними аналітиків, це було найшвидше зростання з 2018 року.

Нагадаємо, що Apple була першою компанією, яка досягла ринкової капіталізації $1 трлн і $2 трлн.

Нагадаємо, що Microsoft вдалося досягти рекордного виторгу на фоні виходу Windows 11, який став доступним для користувачів на початку жовтня. Також представники компанії заявили, що незабаром на довгоочікуваній ОС почнуть працювати Android-додатки. Наразі доступна обмежена кількість сервісів зі смартфонів.