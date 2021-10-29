Microsoft стала самой дорогой компанией в мире. Корпорация обогнала даже Apple — все благодаря финансовому отчету производителя iPhone.

Капитализация Microsoft достигает $2,47 трлн. Для сравнения, Apple имеет в своем распоряжении только $2,42 трлн.

В четверг компания Apple заявила о низкой выручке из-за проблем с поставками. Генеральный директор Тим Кук заявил, что дефицит компонентов обошелся корпорации в $6 млрд.

И хотя продажи iPhone в компании выросли на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, аналитики прогнозировали увеличенную выручку. Из-за старта начала продаж iPhone 13 этой осенью, прибыль с новых смартфонов почти не повлияла на отчет.

У Microsoft квартальная выручка превзошла прогнозы. По данным аналитиков, это был самый быстрый рост с 2018 года.

Напомним, что Apple была первой компанией, которая достигла рыночной капитализации в $1 трлн и $2 трлн.

Напомним, что Microsoft удалось добиться рекордной выручки на фоне выхода Windows 11, которая стала доступной для пользователей в начале октября. Также представители компании заявили, что вскоре на долгожданной ОС начнут работать Android-приложения. Сейчас доступно ограниченное количество сервисов со смартфонов.