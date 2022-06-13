Довгоочікувана гра від українських розробників GSC Game World S.T.A.L.K.E.R. 2 вийде у 2023 році. Про це стало відомо завдяки компанії Microsoft, яка розкрила подальшу долю проєкту.

На спільній презентації Xbox та Bethesda компанії представили список ігор, які будуть доступними на комп’ютерах та консолях Microsoft наступні 12 місяців. У списку прем’єр 2023 опинився і проєкт S.T.A.L.K.E.R. 2.

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Поки що українські розробники з GSC Game World не оголосили про офіційне перенесення – вихід відкладали кілька разів, і під час останнього обіцяли показати гру 8 грудня 2022 року.

Довгоочікуваний проєкт спочатку хотіли представити 28 квітня, але в січні перенесли на кінець 2022 року. На початку весни розробку гри тимчасово припиняли на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Процес створення відновився у травні, коли компанія перевела співробітників до Праги.

У березні S.T.A.L.K.E.R. 2 успішно перейменували – раніше підзаголовок змінили з Heart of Chernobyl на Heart of Chornobyl. На цьому тлі розробники заявили, що довгоочікувана гра не продаватиметься у Росії.

Компанія GSC Game World займається не лише створенням ігор, а й підтримкою українських захисників – розпродаж своїх проєктів допоміг зібрати $800 тис. Це стало можливим завдяки величезним знижкам на попередні частини S.T.A.L.K.E.R. у цифрових магазинах.