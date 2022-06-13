Долгожданная игра от украинских разработчиков GSC Game World S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2023 году. Об этом стало известно благодаря компании Microsoft, которая раскрыла дальнейшую судьбу проекта.

На совместной презентации Xbox и Bethesda компании представили список игр, которые будут доступными на компьютерах и консолях Microsoft следующие 12 месяцев. В списке премьер 2023 года оказался и проект S.T.A.L.K.E.R. 2.

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Пока украинские разработчики из GSC Game World не объявили об официальном переносе — выход откладывали несколько раз, и во время последнего обещали показать игру 8 декабря 2022 года.

Долгожданный проект изначально хотели представить 28 апреля, но в январе перенесли на конец 2022 года. В начале весны разработку игры временно приостанавливали на фоне полномасштабного вторжения России в Украину. Процесс создания возобновился в мае, когда компания перевела сотрудников в Прагу.

В марте S.T.A.L.K.E.R. 2 удачно переименовали — ранее подзаголовок сменили с Heart of Chernobyl на Heart of Chornobyl. На этом фоне разработчики заявили, что долгожданная игра не будет продаваться в России.

Компания GSC Game World занимается не только созданием игр, но и поддержкой украинских защитников — распродажа своих проектов помогла собрать $800 тыс. Это стало возможным благодаря огромным скидкам на предыдущие части S.T.A.L.K.E.R. в цифровых магазинах.