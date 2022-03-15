Українська ігрова студія GSC Game World скасувала продаж S.T.A.L.K.E.R. 2. біля РФ, і навіть скоригувала назву майбутньої гри. Так, тепер підзаголовок змінили з Heart of Chernobyl на Heart of Chornobyl – тепер він має українську транслітерацію.

Втім, поки що назву змінили на сторінці Steam, і навіть для пакетів з додатковим контентом. Щоправда, на прев’ю залишилася російська транслітерація – це лише питання часу.

До речі, саме російськомовну версію Chernobyl наші українські розробники використали недарма – ще влітку в одному з інтерв’ю представник GSC Game World заявив, що їх про це попросила компанія Microsoft.

Компанія GSC Game World відмовилася продавати свої ігри російським гравцям. Це стосується трилогії S.T.A.L.K.E.R., Героїв знищених імперій, серії ігор Козаки та Завоювання Америки. Також користувачі з РФ не зможуть придбати майбутню гру про постапокаліптичний світ. Так, проєкт також не можна попередньо замовити у Steam.

Нагадаємо, що ще наприкінці січня цього року співробітник компанії розкрив подробиці про майбутню S.T.A.L.K.E.R. 2. Так, у новинку додадуть унікальну ігрову валюту, а звуки у грі будуть унікальними – їх записували вручну. Моди стануть невід’ємною частиною S.T.A.L.K.E.R. 2 – розробники готують повноцінні інструменти до релізу.