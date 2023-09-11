Компанія Microsoft представила кредитну картку Xbox Mastercard. Вона призначена для геймерів, які хочуть заощадити на іграх корпорації.

Картки планують надавати користувачам Xbox у США вже у 2024 році – до цього їх тестуватиме обмежене коло осіб.

Принцип роботи новинки не відрізнятиметься від конкурентів, але користувачі зможуть накопичувати бали за покупки і витрачати їх на ігри для Xbox, підписку Netflix та інші цифрові товари.

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За першу покупку власник картки отримає 3 місяці підписки Xbox Game Pass Ultimate і балів на $50, що дорівнює 5 тис. балів. За кожен витрачений долар нараховуватиметься 1 бал.

Зовнішній вигляд пластику можна буде вибрати з п’ять варіантів, але також буде і можливість додати свій нікнейм для персоналізації.

Поки не ясно, чи з’явиться Xbox Mastercard в Україні.

Нагадаємо, що раніше Маск анонсував у Twitter можливість управління своїми фінансами. Сервіс стане повноцінним банком зі своїми кредитними картками. Щоправда, про терміни реалізації мільярдер так і не заявив. За словами Ілона, користувачі зможуть перераховувати кошти, відкривати депозит і навіть брати в кредит.