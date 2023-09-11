Компания Microsoft представила кредитную карточку Xbox Mastercard. Она предназначена для геймеров, которые хотят сэкономить на играх корпорации.

Карточки планируют предоставлять пользователям Xbox в США уже в 2024 году — до этого их будет тестировать ограниченный круг лиц.

Принцип работы новинки не будет отличаться от конкурентов, но пользователи смогут накапливать баллы за покупки и тратить их на игры для Xbox, подписку Netflix и другие цифровые товары.

Сейчас смотрят

За первую покупку владелец карточки получит 3 месяца подписки Xbox Game Pass Ultimate и баллов на $50, что равно 5 тыс. баллам. За каждый потраченный доллар будет начисляться 1 балл.

Внешний вид пластика можно будет выбрать из пяти вариантов, но также будет и возможность добавить свой никнейм для персонализации.

Пока неясно, появится ли Xbox Mastercard в Украине.

Напомним, что ранее Маск анонсировал в Twitter возможность управление своими финансами. Сервис станет полноценным банком со своими кредитными карточками. Правда, о сроках реализации миллиардер так и не заявил. По словам Илона, пользователи смогут перечислять средства, открывать депозит и даже брать в кредит.