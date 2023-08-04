Повномасштабна війна в Україні жодним чином не вплинула на зменшення шахраїв, а навпаки стала підґрунтям для поширення схем аферистів, що ґрунтуються на вразливому емоційному стані та зловживанні довірою громадян.

Зловмисники здатні обдурити дітей, пенсіонерів і розчинитися в просторах інтернету, не залишивши слідів злочину. У групах ризику люди похилого віку та діти, проте інколи на гачок потрапляють і досвідчені інтернет-користувачі.

Кмітливість шахраїв виходить за рамки вже добре знайомих українцям афер, тож з’являються нові способи обману. Департамент кіберполіції Національної поліції України назвав найпоширеніші схеми шахрайства, а також основні правила безпеки, які допоможуть викрити аферистів.

Продаж дешевих товарів “із рук у руки”

Якщо незнайомі люди прийшли до вас і пропонують купити дешеві товари, то знайте, що це можуть бути шахраї. Таким чином вони намагаються дізнатися, де ви зберігаєте свої заощадження, а потім непомітно для вас викрасти гроші.

Що робити:

Не пускайте незнайомців додому. Залучіть до розмови сусідів або зателефонуйте родичам: це може відлякати шахраїв. Якщо до вас приходили шахраї, повідомте про це за номером 102.

Грошова реформа

До вас можуть навідатися незнайомці і у зв’язку з проведенням грошової реформи сказати, що треба замінити старі купюри на нові. Знайте – це 100% шахраї. Таким чином вони намагаються привласнити всі ваші заощадження.

Що робити:

Не довіряйте незнайомцям і не пускайте їх у свій дім. Розкажіть про візит родичам. Завжди радьтеся з тими, кому довіряєте. Якщо до вас приходили шахраї, повідомте про це за номером 102.

Дзвінки від імені представників банків

Такі дзвінки, нібито від представників банку, можуть супроводжуватися словами: Ваша картка заблокована, З вашого рахунку хочуть списати гроші, Нові правила під час воєнного стану тощо. Таким чином зловмисники використовують різні способи, щоб отримати доступ до ваших банківських карток.

Невідомі просять надати номер картки, пін-код, кодове слово, тризначний номер на звороті картки, термін її дії або ввести пароль, який надійшов по CMC. Знайте – це шахраї, оскільки навіть в умовах війни справжні співробітники банку ніколи не запитують таку інформацію.

Що робити:

Покладіть слухавку. Повідомте про подію поліцейським за номером 102.

Ваш родич у біді

Якщо вам телефонують (часто вночі або вранці) і повідомляють, що родич потрапив у біду, та просять передати гроші – це шахрайство. Зловмисники можуть видавати себе за сина, доньку, онука, онуку, які нібито потрапили в біду (скоїли ДТП, опинилися в поліції тощо).

Шахраї можуть представлятися лікарями або поліцейськими, а також пропонувати свою допомогу у розв’язанні проблеми за винагороду – від тисячі до десятків тисяч гривень, а інколи навіть кілька тисяч доларів США.

Що робити:

Покладіть слухавку. Перевірте, де ваш родич. Повідомте про подію поліцейським за номером 102.

Соціальні виплати під час війни

Часто шахраї надсилають повідомлення про отримання різноманітних виплат від органів влади чи благодійних фондів, а також просять надати вам таку інформацію: анкетні дані, номер картки, пін-код, кодове слово, тризначний номер на звороті картки та термін її дії.

Назвавши ці дані ви надаєте шахраям доступ до вашого рахунку, тож вони можуть поцупити всі ваші заощадження.

Що робити:

Покладіть слухавку. Зверніться до своїх родичів або представників влади та перевірте, чи дійсно ви можете отримати такі виплати. Якщо вам телефонували шахраї, повідомте про це в поліцію за номером 102.

Виграші призів (авто, побутова техніка)

Ви виграли автомобіль або побутову техніку – повідомлення або дзвінок із такими словами можна отримати. Зазвичай у ньому також вказано номер, за яким можна отримати нібито детальну інформацію.

Коли телефонуєте за цим номером, вам розповідають умови, які потрібно виконати, щоб отримати “приз”. Як правило, вам пропонують сплатити 1% від вартості виграного товару. Але щойно ви це зробите, незнайомці перестають виходити на зв’язок і зникають.

Що робити: