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Космос

Метеоритный дождь эта-Аквариды: когда ждать и как увидеть

24 апреля 2023, 14:56
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
метеор
Источник: Pexels

Жители Земли смогут понаблюдать за редким космическим явлением — в начале мая ожидается пик падения метеоров эта-Аквариды. Явление началось 15 апреля и закончится 27 мая, а пик приходится с 5 на 6 мая.

В начале мая будет максимальная активность в ночном небе — можно будет наблюдать до 50 метеоров в час. Даже с 3 по 10 мая в небе будет пролетать до 30 космических тел в час.

Ученые также дали этому явлению логическое объяснение — “звездопад” эта-Аквариды образуется, когда Земля проходит сквозь шлейф частиц в космосе, которую образовала комета Галилео в созвездии Водолея.

Правда, наблюдать за метеорами будет довольно сложно — все из-за Луны. Полнолуние ожидается на 5 мая — именно тогда небо будет максимально освещено спутников Земли.

За потоком метеоритов лучше всего наблюдать в темное время суток вдали от города, чтобы световое загрязнение не помешало. В затемненном месте лучше всматриваться в ночное небо — так глаза смогут адаптироваться и лучше замечать космические тела. 

Прямо сейчас проходит метеоритный дождь Лириды, за которым можно наблюдать с 15 по 29 апреля. 19 апреля над Киевом была вспышка — в Госкосмосе заявили, что это было падение метеорита, а не спутник, как многие предполагали.

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