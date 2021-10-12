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Металевий Motorola Moto G5 в кейсі Халка врятував власника від кулі

12 Жовтня 2021, 18:56 Микола Олефіренко
Motorola Moto G5

Смартфон Motorola Moto G5 врятував власника від кулі. Чоловік потрапив у перестрілку, і пристрій врятував від отримання тяжких травм.

Про особу потерпілого не повідомляється, а фотографії смартфона опублікував лікар, який оглядав власника пристрою. На знімках можна помітити, які ушкодження отримав гаджет — куля майже пройшла наскрізь.

Потерпілого госпіталізували до університетської лікарні міста Петроліна в бразильському штаті Пернамбуку 7 жовтня.

Коли лікарі дізналися, що в жертву стріляли, вони почали готуватися до найгіршого. Однак оглянувши його, вони виявили, що куля навіть не пробила шкіру.

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Ударна сила лише залишила синець на стегні чоловіка. Дивно, але на Moto G5 був захисний кейс, на якому був зображений куленепробивний герой коміксів Marvel – Халк.

Халк – зеленошкірий супергерой, що володіє неймовірною силою і здатністю витримувати постріли своєю непробивною шкірою.

За даними місцевої поліції, постріл був зроблений під час спроби пограбування, і до приїзду правоохоронних органів злочинці вже зникли з місця злочину.

Джерело
Daily Mail
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Смартфон
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