Смартфон Motorola Moto G5 врятував власника від кулі. Чоловік потрапив у перестрілку, і пристрій врятував від отримання тяжких травм.

Про особу потерпілого не повідомляється, а фотографії смартфона опублікував лікар, який оглядав власника пристрою. На знімках можна помітити, які ушкодження отримав гаджет — куля майже пройшла наскрізь.

E o paciente que foi admitido na emergência após ter sido baleado num assalto e a bala parou no celular!!!

Detalhe para a capinha do celular. pic.twitter.com/EUoyN0LMoH — Pedro Carvalho (@Oparbento1) October 7, 2021

Потерпілого госпіталізували до університетської лікарні міста Петроліна в бразильському штаті Пернамбуку 7 жовтня.

Коли лікарі дізналися, що в жертву стріляли, вони почали готуватися до найгіршого. Однак оглянувши його, вони виявили, що куля навіть не пробила шкіру.

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Ударна сила лише залишила синець на стегні чоловіка. Дивно, але на Moto G5 був захисний кейс, на якому був зображений куленепробивний герой коміксів Marvel – Халк.

Халк – зеленошкірий супергерой, що володіє неймовірною силою і здатністю витримувати постріли своєю непробивною шкірою.

За даними місцевої поліції, постріл був зроблений під час спроби пограбування, і до приїзду правоохоронних органів злочинці вже зникли з місця злочину.