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Металлический Motorola Moto G5 в кейсе Халка спас владельца от пули

12 октября 2021, 18:56 Микола Олефіренко
Motorola Moto G5

Смартфон Motorola Moto G5 спас владельца от пули. Мужчина попал в перестрелку, и устройство спасло от получения тяжелых повреждений.

Личность пострадавшего не сообщается, а фотографии смартфона опубликовал доктор, который осматривал владельца устройства. На снимках можно заметить, какие повреждения получил гаджет — пуля почти прошла насквозь.

Пострадавшего госпитализировали в университетскую больницу города Петролина в бразильском штате Пернамбуку 7 октября.

Когда врачи узнали, что в жертву стреляли, они начали готовиться к худшему. Однако осмотрев его, они обнаружили, что пуля даже не пробила кожу.

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Ударная сила лишь оставила синяк на бедре мужчины. Удивительно, но на Moto G5 был защитный кейс, на котором был изображен пуленепробиваемый герой комиксов Marvel — Халк.

Халк — зеленокожий супергерой, обладающий невероятной силой и способностью выдерживать выстрелы своей непробиваемой кожей.

По данным местной полиции, выстрел был произведен во время попытки ограбления, и по приезду правоохранительных органов преступники уже скрылись с места преступления. 

Источник
Daily Mail
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Смартфон
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