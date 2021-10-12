Смартфон Motorola Moto G5 спас владельца от пули. Мужчина попал в перестрелку, и устройство спасло от получения тяжелых повреждений.

Личность пострадавшего не сообщается, а фотографии смартфона опубликовал доктор, который осматривал владельца устройства. На снимках можно заметить, какие повреждения получил гаджет — пуля почти прошла насквозь.

E o paciente que foi admitido na emergência após ter sido baleado num assalto e a bala parou no celular!!!

Detalhe para a capinha do celular. pic.twitter.com/EUoyN0LMoH — Pedro Carvalho (@Oparbento1) October 7, 2021

Пострадавшего госпитализировали в университетскую больницу города Петролина в бразильском штате Пернамбуку 7 октября.

Когда врачи узнали, что в жертву стреляли, они начали готовиться к худшему. Однако осмотрев его, они обнаружили, что пуля даже не пробила кожу.

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Ударная сила лишь оставила синяк на бедре мужчины. Удивительно, но на Moto G5 был защитный кейс, на котором был изображен пуленепробиваемый герой комиксов Marvel — Халк.

Халк — зеленокожий супергерой, обладающий невероятной силой и способностью выдерживать выстрелы своей непробиваемой кожей.

По данным местной полиции, выстрел был произведен во время попытки ограбления, и по приезду правоохранительных органов преступники уже скрылись с места преступления.