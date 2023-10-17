Глава компанії Amazon Джефф Безос став другою найбагатшою людиною у світі. Мільярдер зміг обігнати главу компаній Louis Vuitton Moët Hennessy.

Про це повідомляється в індексі мільярдерів Bloomberg.

Так, капітал Безоса оцінюють у $156 млрд, що на $1 млрд більше, ніж у француза Бернара Арно, який володіє низкою відомих брендів одягу та алкоголю.

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Примітно що, до багатства лідера Джеффу ще далеко – перше місце за Ілоном Маском, який має рекордні $234 млрд на сьогодні. Щоправда, в інженера такі суми не під матрацом – його статки оцінюються вартістю акцій його компаній – йдеться про Tesla, SpaceX, Starlink, Neuralink і Twitter. Щодо Джеффа, то він став багатим завдяки компанії Amazon, яку заснував у 1994 році.

Нагадаємо, що восени 2022 року Безос планував віддати своє багатство на благодійність. Тоді мільярдер заявив, що це дуже не просто, і думав над тим, як найефективніше витратити кошти. Схоже, рішення довелося відкласти.

Відомо, що Безос був найбагатшою людиною за версією Bloomberg у 2018-2021 роках. Уже пізніше лідерство забрав Ілон Маск, який встановив рекорд – у листопаді 2021 року його капітал оцінювався в $340 млрд.