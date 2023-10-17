Глава компании Amazon Джефф Безос стал вторым самым богатым человеком в мире. Миллиардер смог обогнать главу компаний Louis Vuitton Moët Hennessy.

Об этом сообщается в индексе миллиардеров Bloomberg.

Так, капитал Безоса оценивается в $156 млрд, что на $1 млрд больше, чем у француза Бернара Арно, который владеет рядом известных брендов одежды и алкоголя.

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Примечательно, что до богатства лидера рейтинга Джеффу еще далеко — первое место за Илоном Маском, который имеет рекордные $234 млрд на сегодня. Правда, у инженера такие суммы не под матрасом — его состояние оценивается стоимостью акций его компаний — речь идет о Tesla, SpaceX, Starlink, Neuralink и Twitter. Что касается Джеффа, то он стал богатым благодаря компании Amazon, которую основал еще в 1994 году.

Напомним, что осенью 2022 года Безос планировал отдать часть своего богатства на благотворительность. Тогда миллиардер заявил, что это очень не просто, и думал над тем, как эффективнее всего потратить средства. Похоже, решение пришлось отложить.

Известно, что Безос был самым богатым человеком по версии Bloomberg в 2018-2021 годах. Уже позже лидерство забрал Илон Маск, который установил рекорд — в ноябре 2021 года его капитал оценивался в $340 млрд.