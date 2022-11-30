Илон Маск управляет Twitter в качестве диктатора. Об этом заявил бывший глава отдела доверия и безопасности соцсети Йоэль Рот.

Так, по заявлению одного из топ-менеджеров компании, сайт начал отклоняться от соблюдения общедоступных правил в пользу решений, принимаемых Маском в одиночку. Так, теперь миллиардер все прибегает к модерации самостоятельно.

К примеру, совсем недавно Илон сделал амнистию заблокированным аккаунтам, а также восстановил учетные записи Дональда Трампа и Канье Уэста. Их учетные записи заблокировали за нарушения политики.

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— Я не хотел работать в компании, если Twitter начнет управляться диктаторским указом, а не политикой… мне больше не нужна моя должность. Многие изменения, внесенные Маском, были внезапными и тревожными как для сотрудников, так и для пользователей, — заявил Рот.

Так, после приобретения соцсети, миллиардер уволил око 50% сотрудников компании — в том числе и 15% из отдела, где работал Йоэль.

Примечательно, что Рот активно защищал идею блокирования учетной записи Трампа — он заявил, что могут быть дальнейшие подстрекательства к насилию.

Впрочем, решения Маска критикуют не только бывшие сотрудники — недавно Apple пригрозила убрать Twitter из магазина App Store. Все из-за отсутствия модерации внутри сервиса, что противоречит политике американской корпорации.