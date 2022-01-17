Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Интернет

Маск разбогател на 1 000% за пандемию: круче Гейтса и Безоса

17 января 2022, 13:13
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Илон Маск
Источник: Depositphotos

Во время пандемии миллиардеры увеличили свое состояние не $5 трлн — это только усилило экономическое неравенство во всем мире. Так, 10 самых богатых людей на планете, включая Маска, удвоили свое богатство.

Даже между миллиардерами есть огромный разрыв в скорости заработка. К примеру, самый богатый человек в мире Илон Маск смог увеличить свое состояние более чем на 1 000%. Для сравнения, у основателя Microsoft капитал увеличился всего лишь на 30%.

Успех главы Tesla и SpaceX напрямую зависит от акций его компаний — он не получает заработной платы за руководство корпорациями. Последние годы для компаний оказались успешными — к примеру, в 2021 году Tesla продала почти миллион электрокаров — это на 87% больше, чем в 2020 году. 

Напомним, что сейчас богатство Маска держится на уровне $269 млрд.

Читайте также:
TeslaTesla продала почти миллион электрокаров в 2021 году: самые популярные модели

По оценкам Всемирного банка, в 2020 году 97 млн человек во всем мире оказались в условиях крайней нищеты и в настоящее время живут менее чем на $2 в день. 

Миллиардеров просят направить свое богатство на помощь нуждающимся. Так, глава Всемирной продовольственной программы ООН попросил Безоса и Маска помочь спасти человечество от голода. Маск согласился выделить $6 млрд, но только если ООН сможет доказать эффективность этой идеи. Правда, организация так и не ответила главе Tesla и SpaceX.

Теги
Илон Маск
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка