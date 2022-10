Маск натякнув на купівлю Twitter – прийшов в офіс із раковиною

Американський мільярдер, засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск натякнув на купівлю Twitter.

Після заяви про те, що купівля Маском компанії Twitter на завершальному етапі і має відбутися вже у п’ятницю 28 жовтня, мільярдер показав відео, на якому заносить раковину у штаб-квартиру.

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7

— Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022