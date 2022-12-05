Цього тижня в космосі очікується дивовижне явище – Марс сховається за повним Місяцем. Так, затемнення сусідньої планети супутником Землі буде видно у четвер о 06:30 за Києвом.

Саме космічне явище почнеться вже у вечір середи – тоді Місяць наближатиметься до Марса на нічному небі. Приблизно о 06:58 ранку Марс повністю зникне за супутником і з’явиться через годину.

Найкраще спостерігати за небом зможуть жителі Північної Європи, Гренландії та Північної Америки.

Зараз дивляться

Цікаво, що спостерігати за процесом можна неозброєним оком. У цей період Марс буде максимально яскравим – 1 грудня він був найближчим до Землі. У четвер він буде навпроти Сонця в небі, таким чином відображаючи максимально можливу кількість світла.

Втім, і 2023 буде дуже активним на місячні й сонячні затемнення. Перші космічні події відбудуться вже у другій половині весни – у квітні та травні. Літо буде відносно тихим щодо взаємодії космічних тіл. Проте, затемнення очікують нас уже восени – у жовтні та листопаді. З точними датами місячних та сонячних затемнень 2023 можна ознайомитись на Фактах ICTV.