На этой неделе в космосе ожидается удивительное явление — Марс спрячется за полной Луной. Так, затмение соседней планеты спутником Земли будет видно в четверг в 06:30 по Киеву.

Само космическое явление начнется уже в вечер среды — тогда Луна будет приближаться к Марсу на ночном небе. Примерно в 06:58 утра Марс полностью исчезнет за спутником, и появится через час.

Лучше всего наблюдать за небом смогу жители Северной Европы, Гренландии и Северной Америки.

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Примечательно, что наблюдать за процессом можно невооруженным глазом. В этот период Марс будет максимально ярким — 1 декабря он был ближе всего к Земле. В четверг он будет прямо напротив Солнца в небе, таким образом отражая максимально возможное количество света.

Впрочем, и 2023 год будет очень активным на лунные и солнечные затмения. Первые космические события состоятся уже во второй половине весны — в апреле и мае. Лето будет относительно тихим касательно взаимодействия космических тел. Однако, затмения ожидают нас уже осенью — в октябре и ноябре. С точными датами лунных и солнечных затмений 2023 можно ознакомиться на Фактах ICTV.