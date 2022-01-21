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Майже на $150: Apple урізала ціни Android-пристроїв за програмою обміну

21 Січня 2022, 19:40
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Майже на $150: Apple урізала ціни Android-пристроїв за програмою обміну
Джерело: Depositphotos

Компанія Apple має програму, яка дозволяє за певну плату замінити старий телефон на новий iPhone. Розмір такої виплати залежить від того, який смартфон ви ходите замінити.

Цілком логічно, що власники iPhone можуть обміняти старий смартфон на новий. А ось до власників Android-пристроїв Apple особливої ​​лояльності не виявляє.

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Нещодавно компанія c переглянула цінники на моделі на базі Android в рамках програми Trade-In.

Якщо раніше продавати Galaxy S20 Ultra можна було за ціною $545, то тепер компанія віддає за нього $405. Якщо у вас Samsung Galaxy S21+, то можете розраховувати заробити за нього лише $325, хоча раніше за нього можна було заробити $435.

За Google Pixel 3a, Pixel 3a XL та Pixel 3 XL ви і того не отримаєте. Apple за них заплатить лише $50. За Pixel 3 – $45. Власники Pixel 4a можуть розраховувати на знижку $120 при обміні на новий iPhone, Pixel 4 – $110 та Pixel 5 – $235.

До речі, дивуватися не варто. Адже програма покликана швидше відмовлятись від старих моделей iPhone на користь нових. Адже вже на цілу низку iPhone навіть не виходять оновлення. А кількість носіїв iPhone дозволяє компанії рік у рік отримувати рекордні прибутки.

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Джерело
Forbes
Теги
Apple , iPhone
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