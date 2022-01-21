Почти на $150: Apple урезала цены Android-устройств по программе обмена

У компании Apple есть программа, которая позволяет за определенную плату заменить старый телефон на новый iPhone. Размер такой выплаты зависит от того, какой именно смартфон вы ходите заменить.

Вполне логично, что владельцы iPhone могут обменять старый смартфон на новый. А вот к владельцам Android-устройств Apple особой лояльности не проявляет.

Не так давно компания c пересмотрела ценники на модели на базе Android в рамках программы Trade-In.

Если раньше продавать Galaxy S20 Ultra можно было по цене $545, то теперь компания отдает за него 405. Если у вас Samsung Galaxy S21+, то можете рассчитывать заработать за него всего $325, хотя ранее за него можно было выручить $435.

За Google Pixel 3a, Pixel 3a XL и Pixel 3 XL вы и того не получите. Apple за них заплатит всего 50. За Pixel 3 — $45. Владельцы Pixel 4a могут рассчитывать на скидку $120 при обмене на новый iPhone, Pixel 4 — $110 и Pixel 5 — $235.

Кстати, удивляться этому не стоит. Ведь программа призвана скорее отказываться от старых моделей iPhone в пользу новых. Ведь уже на целый ряд iPhone уже даже не выходят обновления. А количество носителей iPhone позволяет компании из года в год получать рекордные прибыли.