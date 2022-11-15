В Україні після російських масованих атак на електростанції багато людей страждають через постійні відключення світла. Життя зі свічками та без інтернету стало нормою для багатьох українців.
Однак коли справа стосується онлайн-навчання або роботи, свічки не допоможуть. В пригоді стане Wi-Fi-роутер. Як зробити, щоб роутер працював без світла — читайте в матеріалі.
Як зробити, щоб роутер працював без світла: покрокова інструкція
Завдяки GPON можна використовувати домашній інтернет. Для цього потрібно слідувати правилам:
Зараз дивляться
- підключіть роутер до повербанку;
- підключіть до повербанку оптичний термінал;
- таким способом ви будете залишатися на зв’язку до 10-12 годин;
- спосіб працює, якщо провайдери використовують генератори.
Як використовувати інтернет без світла
- подивись, чи заведене у твою оселю оптоволокно та чи є оптичний термінал;
- щоб підключитися до мережі, потрібно з’єднати оптичний термінал та роутер із додатковим блоком живлення (можна скористатися повербанком або маленьким генератором);
- таким способом ти можеш користуватися домашнім інтернетом, одночасно використовуючи Wi-Fi та заряджаючи лептоп.
Як використовувати інтернет без світла, коли є тільки Wi-Fi та повербанк
- підключіть повербанк в оптичний термінал та Wi-Fi-роутер;
- для цього підійдуть два USB-проводи DC розміром 5,5 мм х 2,1 мм;
- також візьміть кілька повербанків: один використовуйте для роутера, а другий — для оптичного термінала.
- якщо є спеціальні дроти з підвищенням напруги, то інтернет працюватиме і з одним повербанком.
- таким чином можна користуватися інтернетом до 4 годин.
- час роботи залежить від потужності повербанка.
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