Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Гаджети

Магія Wi-Fi: як зробити, щоб роутер працював без світла

15 Листопада 2022, 11:49
Анна Голішевська Редакторка сайту
Роутер
Джерело: Unsplash

В Україні після російських масованих атак на електростанції багато людей страждають через постійні відключення світла. Життя зі свічками та без інтернету стало нормою для багатьох українців.

Однак коли справа стосується онлайн-навчання або роботи, свічки не допоможуть. В пригоді стане Wi-Fi-роутер. Як зробити, щоб роутер працював без світла — читайте в матеріалі.

Як зробити, щоб роутер працював без світла: покрокова інструкція

Завдяки GPON можна використовувати домашній інтернет. Для цього потрібно слідувати правилам:

Зараз дивляться
  • підключіть роутер до повербанку;
  • підключіть до повербанку оптичний термінал;
  • таким способом ви будете залишатися на зв’язку до 10-12 годин;
  • спосіб працює, якщо провайдери використовують генератори.

Як використовувати інтернет без світла

  • подивись, чи заведене у твою оселю оптоволокно та чи є оптичний термінал;
  • щоб підключитися до мережі, потрібно з’єднати оптичний термінал та роутер із додатковим блоком живлення (можна скористатися повербанком або маленьким генератором);
  • таким способом ти можеш користуватися домашнім інтернетом, одночасно використовуючи Wi-Fi та заряджаючи лептоп.

Як використовувати інтернет без світла, коли є тільки Wi-Fi та повербанк

  • підключіть повербанк в оптичний термінал та Wi-Fi-роутер;
  • для цього підійдуть два USB-проводи DC розміром 5,5 мм х 2,1 мм;
  • також візьміть кілька повербанків: один використовуйте для роутера, а другий — для оптичного термінала.
  • якщо є спеціальні дроти з підвищенням напруги, то інтернет працюватиме і з одним повербанком.
  • таким чином можна користуватися інтернетом до 4 годин.
  • час роботи залежить від потужності повербанка.
Читайте також:
Магія Wi-Fi: як зробити, щоб роутер працював без світлаЯк нагріти воду, якщо вимкнули світло: п’ять способів

Теги
Інтернет Відключення електроенергії електроенергія
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь