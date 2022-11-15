В Україні після російських масованих атак на електростанції багато людей страждають через постійні відключення світла. Життя зі свічками та без інтернету стало нормою для багатьох українців.

Однак коли справа стосується онлайн-навчання або роботи, свічки не допоможуть. В пригоді стане Wi-Fi-роутер. Як зробити, щоб роутер працював без світла — читайте в матеріалі.

Як зробити, щоб роутер працював без світла: покрокова інструкція

Завдяки GPON можна використовувати домашній інтернет. Для цього потрібно слідувати правилам:

Зараз дивляться

підключіть роутер до повербанку;

підключіть до повербанку оптичний термінал;

таким способом ви будете залишатися на зв’язку до 10-12 годин;

спосіб працює, якщо провайдери використовують генератори.

Як використовувати інтернет без світла

подивись, чи заведене у твою оселю оптоволокно та чи є оптичний термінал;

щоб підключитися до мережі, потрібно з’єднати оптичний термінал та роутер із додатковим блоком живлення (можна скористатися повербанком або маленьким генератором);

таким способом ти можеш користуватися домашнім інтернетом, одночасно використовуючи Wi-Fi та заряджаючи лептоп.

Як використовувати інтернет без світла, коли є тільки Wi-Fi та повербанк