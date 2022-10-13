Останні масовані удари російської армії спричинили пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури України. Це сформувало певний дефіцит енергопотужності, тому в будинках можуть відключати постачання електрики.

Як нагріти воду без електроенергії – дізнавалися Факти ICTV.

Газовий примус

Газовий примус – це спеціальний пальник, яким найчастіше користуються туристи. Він працює на невеликому газовому балоні. Принцип роботи простий: розкрутити балон та поставити каструлю чи металеву чашку на плитку.

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Якщо в оселі вимкнуть світло, газовий примус дозволить вам нагріти воду чи щось приготувати.

Примуси мають різні потужності, на це потрібно звертати увагу. Наприклад, пальники потужністю до 2 тис. Вт зможуть зігріти лише 1 л води.

Використовуючи такий примус, обов’язково розраховуйте обсяг газу!

Настільна плита

Настільні плити бувають двох типів – газові та електричні. У цьому випадку краще обирати газову.

Газова настільна плита може працювати від магістрального трубопроводу або на газовому балоні. Вона має невелику вагу – 5-10 кг, тому її зручно брати з собою у похід або використовувати під час відключення електрики.

Газові плити доволі швидко нагріваються, тому на них можна гріти воду та готувати їжу.

Спиртівка

Це малогабаритний пальник для рідкого палива, що містить резервуар для спирту з кришкою, через яку пропущений ґніт, нижній кінець якого розміщений в резервуарі, а верхній кінець виступає зверху.

Гніт підпалюється та утворюється вогонь. Спиртівку можна придбати або виготовити власноруч. На ній можна нагріти невелику кількість води, але її вистачить для приготування їжі або чаю.

На свічках

Нагрівати воду на свічках – доволі затяжний процес, це може тривати кілька годин.

Встановіть дві опори (вогнетривкі цеглини) та поставте на них посудину. Запаліть кілька свічок та встановіть їх під посудиною. Налийте в каструлю води та чекайте.

Головне – слідкуйте за свічками, аби не сталася пожежа.

Багаття

Найефективніший варіант – розпалити вогнище. Але не вдома, а надворі.

Для цього треба підготувати дерево, вугілля, сірники, запальнички та металевий посуд. На багатті вода доволі швидко закипить. Якщо маєте мангал, на вогнищі можна приготувати і якусь їжу.