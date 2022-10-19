Компанія Lenovo показала ноутбук, екран якого закручується в рулон. Новинку показали на рекламному заході Tech World 2022.

У короткому відео можна побачити, як з корпусу ноутбука повільно підіймається екран. Примітно, що монітор помітно вищий, ніж у моделей на ринку – це завдяки гнучкості дисплея, який не боїться вигинів.

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Щоправда, виробник не розкрив подробиць – виникають питання про вагу пристрою. Не зрозуміло, чи можна зупинити виїзд екрана у будь-який момент, чи доведеться чекати кінця процесу.

З плюсів – це дасть змогу розмістити на дисплеї більше корисної інформації – для багатьох навіть 13-дюймовий ноутбук недостатньо великий.

Очевидно, що це лише концепт – далеко не факт, що такий ноутбук взагалі з’явиться на ринку найближчим часом.

І доки Lenovo дражнить публіку унікальними гаджетами, компанія Apple представила нові планшети iPad. Гаджети отримали оновлені камери, а базова версія нарешті втратила фізичну кнопку Home – сканер відбитка пальців розмістили на кнопці блокування.