Компания Lenovo показала ноутбук, экран которого сворачивается в рулон. Новинку показали в рекламе мероприятии Tech World 2022.

В коротком видео можно заметить, как из корпуса ноутбука медленно поднимается дисплей. Примечательно, что монитор заметно выше, чем у моделей на рынке — это благодаря гибкости дисплея, который не боится изгибов.

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Правда, производитель не раскрыл подробностей — возникают вопросы о весе устройства. Неясно, можно ли остановить выезд экрана в любой момент, или придется дожидаться конца процесса.

Из плюсов — это позволит разместить на дисплее больше полезной информации — для многих даже 13-дюймовый ноутбук недостаточно большой.

Очевидно, что это лишь концепт — далеко не факт, что такой ноутбук вообще появится на рынке в ближайшее время.

И пока Lenovo дразнит публику уникальными гаджетами, компания Apple представила новые планшеты iPad. Гаджеты получили обновленные камеры, а базовая версия наконец-то лишилась физической кнопки Home — сканер отпечатка пальцев разместили на кнопке блокировки.