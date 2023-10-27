Telegram – один із найпопулярніших месенджерів, за допомогою якого люди спілкуються і читають оперативні новини. Спілкування з близькими та друзями може бути не тільки за допомогою тексту – в хід ідуть фото і навіть стикери. Причому останні можна зробити навіть самим – потрібно лише трохи терпіння і вміння поводитися зі смартфоном або комп’ютером.

Як зробити свої стикери в телеграмі

Щоб зробити свої стикери в Telegram, знадобляться зображення у форматі PNG або JPG розміром 512×512 пікселів і прозорим фоном. Форматувати свої знімки під такий формат можна в будь-якому редакторі.

Далі – звертаємося по допомогу до бота @stickers, який допоможе створити набори та налаштувати їхній доступ.

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Як зробити стикери в телеграмі – покрокова інструкція

Знайдіть бота @stickers у Telegram і натисніть кнопку /start у меню дій. Введіть команду /newpack і налаштуйте його – назву та емодзі під кожен стикер. Надішліть боту зображення стикерів і дочекайтеся фінальної збірки набору.

Щоб зробити стикери в телеграмі, рекомендується використовувати яскраві знімки, які вміло передадуть емоції. Вони також мають бути зрозумілими співрозмовнику і не ображати його почуття.

Раніше на Фактах ICTV з’явилася інструкція, як створити опитування в Telegram. Популярна функція стане в пригоді тим, кому потрібна активність на каналі або рішення важливих питань. За допомогою простих підказок можна легко освоїти корисний функціонал сервісу.