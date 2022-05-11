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Як зробити голосування у Telegram – інструкція

11 Травня 2022, 20:14
Олена Конюшок SEO-спеціаліст
Як зробити голосування у Telegram – інструкція

Опитування в Telegram стало доступним у самому додатку після одного з оновлень і використовувати ботів тепер не обов’язково. Як створити своє опитування в Telegram – далі в нашій інструкції.

Можна зробити два варіанти опитувань: стандартне (можна вибрати один або кілька варіантів) і режим вікторини (користувач може вибрати один варіант і дізнатися чи був він правильним). В обох випадках результати вибору буде видно лише після того, як ви натиснете на свій варіант. Опитування або голосування можна проводити у групах і каналах, а також у коментарях каналу.

Як створити голосування у Telegram

1. Заходимо в канал або групу Telegram, де хочемо провести опитування, і натискаємо на три вертикальні точки в правому верхньому кутку. У мобільному додатку потрібно буде натиснути на скріпку в нижньому кутку.

Версія для комп’ютера

Версія для смартфону

2. Виберіть пункт меню Опитування.

Версія для комп’ютера

Версія для мобільного

3. Заповніть усі поля: питання, варіанти відповідей.

Версія для комп’ютера

Версія для мобільного

4. Виберіть формат: просто опитування або вікторина (в цьому варіанті ви повинні ще обрати правильну відповідь і за бажання написати пояснення до неї).

Версія для комп’ютера

5. Після заповнення всіх полів натисніть кнопку Створити.

6. Готово. У стрічці вашої групи чи каналу з’явилося опитування.

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